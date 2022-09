Debiut tajwańskiego drona Revolver 860 w Ukrainie. Ofiarą zestaw Szturm-S

Lekkie moździerze kal. 60 mm mają ograniczony zasięg do np. 1,3 km w przypadku np. prezentowanego na MSPO modelu LMC bądź starszego LMP 2017 lub do maksymalnie 3,5 km dla konstrukcji wysokociśnieniowych z dłuższą lufą pokroju M224. Pociski kal. 60 mm są jednak znacznie bardziej skuteczne niż powszechnie wykorzystywane w roli bomb granaty ręczne lub sztuki z granatników AGS-17. Warto jednak zaznaczyć, że firma DronesVision umożliwia zastosowanie większego zasobnika pozwalającego na przenoszenie pocisków kal. 81 i 120 mm.

Kompletny załadowany ośmioma pociskami kal 60 mm dron waży 42 kg, z czego 7 kg to rewolwerowy magazynek, a 10,5 kg to zestaw ośmiu pocisków moździerzowych kal. 60 mm. Revolver 860 jest zdolny do lotu przez 25-40 min, a jego zasięg wynosi 20 km. Konstrukcyjnie jest to quadrocopter z czterema śmigłami z rewolwerem zamontowanym na spodzie oraz dwiema bateriami umieszczonymi na górze.