Amunicja dla Ukrainy. Portugalia podbija stawkę czeskiej inicjatywy

Do czeskiej inicjatywy amunicyjnej dołączyła Portugalia co w połączeniu ze środkami pozyskanymi od innych państw, pozwoli na zakup poza UE ponad 1 mln pocisków dla Ukrainy. Oto co zostanie pozyskane.

Portugalia zdecydowała się dołączyć do czeskiej inicjatywy szybkiego pozyskania amunicji artyleryjskiej dla Ukrainy z wkładem 100 mln euro. Warto zaznaczyć, że środki niezbędne do opłacenia dostaw do Ukrainy w najbliższych tygodniach 800 tys. pocisków zostały już pozyskane. Naddatki pozwolą też zamówić kilkaset pocisków z dostawą w późniejszym terminie.

Jest to bardzo istotne, ponieważ w dobie problemów w USA ciężar zaopatrywania Ukrainy w amunicję spadł na państwa europejskie, które dopiero prowadzą rozbudowę swoich potencjałów produkcyjnych. Warto zaznaczyć, że europejski przemysł obronny ostatnio widział tak duże zapotrzebowanie w najmroczniejszych latach zimnej wojny.

Amunicja natowskiego i poradzieckiego kalibru dla Ukrainy z tajemniczego źródła

Ukraina ma otrzymać w ciągu paru tygodni 500 tysięcy pocisków artyleryjskich w natowskim kalibrze 155 mm oraz 300 tysięcy w poradzieckim kalibrze 122 mm co przy zużyciu nawet 5- 8 tys. pocisków dziennie powinno wystarczyć na długo.

Dostarczona amunicja to najpewniej najpowszechniejsze i najprostsze pociski ze ścięciem tylnym bądź być może z gazogeneratorem zwiększającym zasięg strzału o 30 proc. Oznacza to, że są to konstrukcje składające się z odlewu stalowego wypełnionego kilkoma kilogramami trotylu i zapalnika montowanego na ich czubku.

W przypadku pocisków kal. 155 mm te typowo zawierają między 9 a 10 kg trotylu, co nadaje im znaczną siłę rażenia. W wersjach podstawowych mogą one skutecznie dosięgać celów oddalonych o do 24 km, korzystając z systemów artyleryjskich o długości lufy 39 kalibrów, na przykład armatohaubicy AS90. W przypadku systemów z lufą o długości 52 kalibrów, zdolnych do nadania pociskowi wyższej prędkości, takich jak H77BW Archer zasięg wzrasta do 31 km.

Pociski te nie cechują się wysoką precyzją trafienia ze względu na ograniczenia kosztowe, a ich celność na maksymalnym zasięgu umożliwia pokrycie obszaru porównywalnego z wielkością boiska piłkarskiego. Natomiast pociski o kalibrze 122 mm, pochodzenia poradzieckiego, oferują mniejszą siłę rażenia, ponieważ zawierają około 2,5 kg materiału wybuchowego i mogą być wystrzeliwane na dystans zaledwie 15 km.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski