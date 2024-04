Dotkliwa strata Rosjan. Ich porażka została nagrana

Nie jest to pierwsze nagranie pokazujące moment uderzenia w 1K148 "Jastreb-AV". Wcześniej w sieci pojawił się już inny materiał, ale nie posiadał tak dobrej jakości. Udostępniono go na początku 2024 r. Ostatnio opublikowane nagranie można zobaczyć poniżej:

MLRS kal. 227 mm to standardowe niekierowane pociski, z jakich korzysta system HIMARS, w przypadku których zasięg rażenia wynosi od 15 do nawet 70 km. HIMARS-y można łączyć też z bardziej zaawansowaną bronią. System jest dostosowany również do strzelania pociskami taktycznymi MGM-140 ATACMS (Army TACtical Missile System). Jest to broń precyzyjnego rażenia o zasięgu wynoszącym od 25 do nawet 300 km.