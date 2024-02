Odparowuje ludzi żywcem. Ukraińcy zniszczyli piekielną broń Rosjan

TOS-1A to system artylerii rakietowej o stosunkowo prostej budowie. Bazuje na podwoziu czołgu T-72, ale został przystosowany do korzystania z amunicji w postaci pocisków termobarycznych. Każda z 24 rakiet (kal. 220 mm) mogących znaleźć się w wyrzutni zawiera ok. 45 kg termobarycznego ładunku wybuchowego, co przekłada się na bardzo dużą siłę rażenia.

Po osiągnięciu celu pociski stosowane w systemie TOS-1A powodują wybuch, w którego epicentrum temperatura osiąga nawet 3 tys. st. Celsjusza. Można to porównać do efektu wybuchu ładunku jądrowego - zachowując mniejszą skalę i pomijając promieniowanie.

Produkcję systemu TOS-1A rozpoczęto pod koniec lat 80. ubiegłego wieku. System jest obsługiwany przez trzyosobową załogę. Cała konstrukcja mierzy 9,5 m długości, waży ok. 46 t i rozpędza się do prędkości maksymalnej 60 km/h. Zasięg na jednym tankowaniu przekracza 500 km, co sprawia, że ta rosyjska broń jest groźna nie tylko z uwagi na siłę rażenia, ale i mobilność. Na udostępnionym przez Ukraińców nagraniu widać, że próbowano wykorzystać tę cechę do ucieczki, ale tym razem się to nie udało i stan armii Putina uszczuplił się o jeden egzemplarz TOS-1A.