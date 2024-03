Rakiety CRV7 dla Ukrainy. Kanada szuka sposobu, aby je bezpiecznie dostarczyć

Pomysł przekazania Ukrainie pocisków CRV7 został upubliczniony kilka tygodni temu, początkowo przez polityków kanadyjskiej opozycji. Inicjatywa spotkała się z aprobatą władz, co potwierdził niedawno kanadyjski minister obrony, Bill Blair .

CRV7 (Canadian Rocket Vehicle 7) to opracowany w czasie zimnej wojny, kanadyjski, udoskonalony wariant amerykańskich rakiet Hydra 70. W porównaniu z oryginałem w pociskach wzmocniono silnik i głowicę bojową, planując wykorzystać je do lotniczych ataków na hangary Układu Warszawskiego.

Mocniejsza głowica miała umożliwić przebicie stropów hangarów, a testy wykazały, że w wariancie SAPHEI/HEISAP jest zdolna do pokonania przeszkody składającej się z czterech metrów ziemi, prawie metra zbrojonego betonu i 25-mm warstwy stali.

W praktyce oznacza to, że broń tę można z powodzeniem wykorzystać do niszczenia np. polowych umocnień lub pojazdów - także opancerzonych - przeciwnika. Choć CRV7 to pocisk lotniczy, frontowa praktyka pokazuje, że w Ukrainie podobna broń była wystrzeliwana także z improwizowanych wyrzutni naziemnych.