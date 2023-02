Ukraińscy zniszczyli wyrzutnię TOS-1A. Urządzili Rosjanom termobaryczne piekło

Walki w okolicy Wuhłedaru należą do jednych z najbardziej intensywnych, gdzie Rosjanie rzucają do walki wszystko, co mają. Mamy tutaj też budzące trwogę wyrzutnie niekierowanych rakiet z głowicą termobaryczną. Te sprawiają, że na ostrzelanym obszarze w praktyce wszystko, co żywe zostaje unicestwione. Ochrony nie zapewniają nawet fortyfikacje, które ze względu na działanie ładunków termobarycznych dodatkowo wzmacniają ich siłę rażenia.