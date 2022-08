Bezzałogowce Revolver 860 dla Ukrainy. Tajwan przekazał 800 bojowych dronów

Revolver 860 opracowany przez firmę DronesVision to prawdopodobnie jeden z ciekawszych dronów, z jakich korzystają Ukraińcy . Spory quadkopter to w praktyce latający moździerz - dron został wyposażony w rewolwerowy zasobnik, w którym można umieścić 8 moździerzowych pocisków kalibru 60 mm.

To broń o znacznie większej sile rażenia, niż improwizowane "bomby" z granatów ręcznych albo 40-mm pocisków do granatników. Jednocześnie moździerze kalibru 60 mm to bardzo popularna, lekka broń wsparcia. Setki sztuk wyprodukowanych w Tarnowie LMP-2017 zostały dostarczone Ukrainie m.in. przez Polskę, a amunicja do nich jest tania i łatwo dostępna.