Nocny atak Rosjan. Tak Ukraińcy radzą sobie z zagrożeniem

W odpieraniu ataku udział brały systemy obrony przeciwlotniczej, jednostki wykorzystujące systemy walki elektronicznej i lekkie mobilne grupy interwencyjne. Te ostatnie są dla Ukrainy bardzo cennym środkiem w przypadku zwalczania prostych celów, do jakich należą drony Shahed.

Irańskie drony stanowią poważne zagrożenie dla ukraińskiego społeczeństwa, co zmusza władze do rozmieszczenia systemów obrony przeciwrakietowej, które mogłyby być użyte w innych miejscach. Ze względu na ich niską cenę, zwalczanie tych dronów jest opłacalne ekonomicznie jedynie za pomocą wyspecjalizowanych systemów takich jak Gepard , ZSU-23-4 Szyłka czy 2K22 Tunguska .

Najczęściej są to wielkokalibrowe karabiny maszynowe Browning M2 kal. 12,7x99 mm NATO bądź poradzieckie DSzK lub NSW kal. 12,7x108 mm, ale trafiają się też armaty przeciwlotnicze M75 kal. 20 mm bądź nawet wiekowe karabiny maszynowe Maxim M1910/30 .

Po dodaniu do tej broni celowników termowizyjnych i np. dalmierza laserowego umożliwiającego dokładnie określenie odległości do obiektu sprawny strzelec jest w stanie z dużą skutecznością strącać drony. Shahedy to proste konstrukcje lecące po linii prostej ze stałą prędkością, dzięki czemu sztuka ze strzelaniem z wyprzedzeniem ma tutaj duże szanse się zakończyć sukcesem.