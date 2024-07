Zamach na Donalda Trumpa. Z takiej broni korzystał zamachowiec i ochrona

W sieci pojawiły się zdjęcia zamachowca tuż przed oddaniem strzałów oraz po wyeliminowaniu go przez ochronę. Są one bardzo słabej jakości, ale widać na nich zarys charakterystyczny dla karabinka z rodziny AR-15 o czym wspomina też wiele raportów medialnych.

Jest to najpopularniejsza broń długa w USA i jest używana przez ludzi do obrony domów, sportu czy polowania na mniejszą zwierzynę. Na rynku istnieją dziesiątki producentów oferujących w zasadzie każdą koniurację jaką ktoś sobie zamarzy. Istotą karabinków w standardzie AR-15 jest ich modułowość pozwalająca wymienić wszystko, począwszy od dodatków takich jak kolba, chwyt pistoletowy czy łoże, a kończąc na elementach wewnętrznych, takich jak elementy zespołu ruchomego czy mechanizmu spustowego.

Karabinek będący cywilną odmianą karabinków M16 i M4 wprowadzonych do służby w US Army w latach 60. i 80. XX wieku, działa na zasadzie wykorzystania energii gazów prochowych pobieranych przez boczny otwór w lufie. Te następnie trafiają rurką bezpośrednio na do tłoka w suwadle, co powoduje jego ruch do tyłu oraz odryglowanie wieloryglowego zamka w celu ekstrakcji łuski i załadowania następnego naboju.