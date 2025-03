Porażka Rosji. Dotychczasowy sojusznik stawia na myśliwce NATO

Indie przez lata pozostawały militarnie związane z Rosją. Wciąż podpisują kontrakty dotyczące sprzętu wojskowego, ale jest ich zauważalnie mniej niż w poprzednich latach. Wybór coraz częściej pada na sprzęt z krajów NATO. Widać to także w kontekście myśliwców. Indie użytkują już bowiem 36 myśliwców Rafale, do których dołączą w najbliższej przyszłosci Rafale M.

Rafale M to wariant pokładowy przystosowany do operowania z pokładów lotniskowców. Jest nieco cięższy (ma wzmocnione podwozie i kilka dodatkowych elementów względem podstawowego Rafale), ale jest zdolny do osiągania maksymalnej prędkości nawet 1,8 Ma (ok. 1900 km/h). Może przenosić różnego rodzaju uzbrojenie, w tym pocisk powietrze-powietrze dalekiego zasięgu Meteor.