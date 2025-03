USA wydały zgodę. Sprzedadzą Japonii sekrety dotyczące tajnej broni

Amerykańska agencja Defense Security Cooperation Agency (DSCA) poinformowała o zgodzie dla potencjalnej sprzedaży do Japonii za maksymalną kwotę 200 mln dolarów sprzętu i pakietu wsparcia niezbędnego do przeprowadzenia testów japońskiego pocisku hipersonicznego HVGP w koordynacji z Amerykanami.

Podobnie jak amerykański Dark Eagle japoński odpowiednik ma osiągać prędkość Mach 5, czyli około 6000 km/h, a jego budowa polega na boosterze mającym wynieść na orbitę okołoziemską głowicę szybującą, która ma w przeciwieństwie do pocisków balistycznych możliwości manewrowania. Zapewnia to dużo większe możliwości przełamywania obrony antybalistycznej w porównaniu do zwykłych pocisków balistycznych.

Ponadto ma też powstać głowica obszarowa zbliżona koncepcyjnie do kasetowej zawierająca wiele podpocisków z głowicą przeciwpancernych opartych o ładunki typu EFP. Możliwe, że chodzi tutaj o samocelujące się rozwiązanie zbliżone do tych z pocisków SMArt 155 lub Bonus. Rezultat prac ma zostać wprowadzony do służby we wczesnych lat 30. XXI wieku.