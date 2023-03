Polskie systemy ZSU-23-4 Szyłka w Ukrainie. Chronią tamtejsze niebo

W sieci pojawiło się zdjęcie przedstawiające zdjęcie zamaskowanego zestawu ZSU-23-4 Szyłka w polskim malowaniu najpewniej sądząc po gęstej zieleni jeszcze z lata 2022 roku. Brakuje też informacji, czy do Ukrainy pojechały wyłącznie starsze ZSU-23-4 Szyłka, czy może zmodernizowane w Polsce zestawy ZSU-23-4MP Biała. Starsze Szyłki co prawda odstają osiągami od dostarczonych przez Niemcy Gepardów , ale i tak są lepsze niż nic czy improwizowanych rozwiązań .

Zestawy przeciwlotnicze ZSU-23-4 Szyłka to konstrukcja z lat 60. XX wieku opierająca się na podwoziu czołgu pływającego PT-76, na którym zamontowano wieżę z radarem, z którym zostały sparowane cztery armaty automatyczne AZP-23 kalibru 23x152 mm o szybkostrzelności 850 - 1000 strz./min każda z łącznym zapasem 2000 sztuk amunicji. Radar tak samo jak w Gepardzie zapewnia niezbędne dane dla komputera balistycznego wliczającego niezbędne poprawki.

Efektywny zasięg ostrzału jest ograniczony do nieco 2 km, a wykorzystywana amunicja obejmuje amunicję przeciwpancerną ze stalowym rdzeniem lub odłamkowo-zapalającą ze smugaczem o prędkości wylotowej około 970 m/s. Jednakże w Polsce została opracowana też amunicja podkalibrowa APDS-T oraz z rdzeniem fragmentujacym FAPDS-T, które dzięki zwiększonej do około 1170 m/s prędkości wylotowej charakteryzują się zasięgiem efektywnym do 3 km.