Atak rakietowy na Kijów. Wiekowy karabin maszynowy M2 vs pocisk manewrujący

Podczas jednego z ostatnich nocnych ataków rakietowych na Kijów pojawiło się nagranie jak ukraińska obsługa wielkokalibrowego karabinu maszynowego (wkm) Browning M2 strzela do rosyjskiego pocisku manewrującego, który chwilę później zostaje dobity przez pocisk z systemu przeciwlotniczego.

Samo wykorzystanie wkm-ów w charakterze obrony przeciwlotniczej ma już ponad 100 lat i wciąż są przypadki, gdzie sprawdzają się dobrze. Idealnym celem dla Browninga M2 są wolne drony Shahed , ale w teorii przy ogromnej dozie szczęścia możliwe jest, aby uszkodzić poddźwiękowy pocisk manewrujący, doprowadzając do jego zniszczenia.

Wprowadzony do amerykańskich sił zbrojnych w 1933 r. Browning M2 to ciężka konstrukcja o masie 38,15 kg zasilana potężnym nabojem .50 Browning Machine Gun (.50 BMG), znanym też jako 12,7x99 mm NATO umożliwiającym prowadzenie skutecznego ostrzału na dystansie nawet 2 km.

Nawet najpowszechniejsza amunicja umożliwia przebicie betonowych/ceglanych ścian bądź 23 mm utwardzanej sali pancernej z 182 m, a energia wylotowa pocisku to około 16 tys. J. Jednakże to nie koniec, ponieważ przez dekady powstały najróżniejsze kombinacje nabojów z różnymi pociskami, a do najciekawszych należą naboje SLAP z wolframowymi penetratorami zdolnymi przebić 19 mm stali pancernej na dystansie aż 1371 m.