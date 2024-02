Kosztowały Rosję najprawdziwsze złoto. Oto cena dronów Shahed

Dokumenty wskazują, że Rosjanie planowali do 2023 r. wyprodukować na licencji 6 tys. dronów, co początkowo Iran wycenił na 23 mln rubli (365 tys.dolarów) za drona. Cena została jednak zbita do 12 mln rubli (193 tys. dolarów) lub 18 mln rubli (290 tys. dolarów) przy zmniejszeniu partii do 2 tys. sztuk. Z kolei całościowy kontrakt na 6 tys. dronów wraz z dostawą sprzętu i szkoleniem Rosjan został wyceniony na 108,5 mld rubli (1,75 mld dolarów).