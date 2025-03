Ukraińcy pochwalili się strąceniem Suchoja. Stoi za tym europejski konkurent Patriota

Ukraina otrzymała dwie baterie systemu SAMP/T z Europy, o których jest zadziwiająco cicho w porównaniu do Patriotów. Teraz pojawiła się pierwsza wzmianka, że jednych z ich zestrzeleń jest nieokreślony samolot Suchoj. Oto co potrafi europejski konkurent Patriota.

Informację o zestrzeleniu samolotu Suchoj przez francusko-włoską baterię systemu SAMP/T przekazał podczas dyskusji "Defence Talks: Niebieskie niebo bez KAB-ów" Jurij Ignat, szef komunikacji Sił Powietrznych Ukrainy, Niestety nie przekazał on informacji o dokładnym typie zestrzelonego rosyjskiego samolotu, ani informacji kiedy i gdzie do tego doszło. Ponadto zaznaczył, one, że system SAMP/T zestrzelił także wiele innych obiektów.

Ukraina otrzymała pierwszą baterię systemu SAMP/T w 2023 roku, a druga została dostarczona pod koniec 2024 roku. Są to jedyne zachodnie systemy poza bateriami Patriot zdolne do zwalczania pocisków balistycznych do 40 km od wyrzutni lub samolotów na dystansie ponad 100 kilometrów.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

System SAMP/T — europejski konkurent Patriota

System obrony powietrznej SAMP/T, opracowany wspólnie przez Francję i Włochy, wszedł do użytku w 2011 roku. Od tego czasu jest uznawany za jeden z najbardziej zaawansowanych systemów na świecie, konkurując z systemem Patriot na arenie międzynarodowej. SAMP/T skutecznie przeciwdziała zagrożeniom, takim jak pociski balistyczne Iskander-M.

Podstawowym elementem systemu są pociski Aster, które pierwotnie zaprojektowano do ochrony okrętów. Z czasem jednak, dla wersji Aster-30, stworzono lądową wyrzutnię mieszczącą osiem pocisków, co uczyniło SAMP/T wszechstronnym narzędziem obrony powietrznej. W przeciwieństwie do systemu Patriot, SAMP/T ma kompaktową budowę, co pozwala na jego transport na kilku ciężarówkach i wymaga jedynie 14 żołnierzy do obsługi.

Dodatkowym atutem SAMP/T jest radar, który może wykrywać cele w pełnym zakresie 360 stopni, co daje mu przewagę nad systemem Patriot, którego radar obejmuje jedynie 120 stopni. Aby uzyskać pełny nadzór w 360 stopniach, system Patriot potrzebuje trzech radarów, przynajmniej do czasu wprowadzenia radarów LTAMDS, na które czeka m.in. Polska.

Należy jednak zauważyć, że zasięg radaru Arabel w SAMP/T wynosi ponad 100 km, co jest mniejszą wartością, poprawioną dopiero w najnowszych wersjach z radarami o zasięgu do 400 km.

Pociski Aster-30, będące efektorem systemu, mogą niszczyć cele na odległość około 30 km w przypadku pocisków balistycznych oraz około 120 km w przypadku samolotów. Charakteryzują się one dużą prędkością, osiągającą Mach 4,5 (1543 m/s), a cel jest niszczony za pomocą 15-kilogramowej głowicy odłamkowej. Sekcja z głowicą bojową jest wyposażona w radar z aktywną głowicą radiolokacyjną oraz w małe silniki manewrujące "PIF", które zwiększają precyzję trafienia w końcowej fazie lotu.

Choć metoda eliminacji celu nie jest tak niszczycielska jak bezpośrednie trafienia stosowane w pociskach PAC-3 MSE, jest wystarczająco skuteczna i znacznie tańsza. Ukraińcy starannie ukrywali informacje o działaniu baterii systemów SAMP/T, co najwyraźniej jednym z wymogów dostawców. Jednakże najwyraźniej coś uległo w tej kwestii zianie w ostatnim czasie.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski