Warto jednak zaznaczyć, że proste drony Shahed latają dość wolno i po przewidywalnej trajektorii co sprawia, że skutecznym rozwiązaniem są grupy żołnierzy na pickupach wyposażonych w broń maszynową mających na nie polować.

W takim przypadku nadaje się w praktyce każda broń zasilana w taśmy nabojowej i tutaj bardzo dobrze sprawuje się ponad wiekowy M1910/30, który przy dostatecznym zapasie amunicji i wody może prowadzić ostrzał nawet przez parę minut. Zazwyczaj karabiny maszynowe M1910/30 są montowane na podstawie przeciwlotniczej ZPU oferującej montaż aż do czterech km-ów.

Karabin maszynowy Maxim, wynalazek Hirama Stevensa Maxima z 1884 roku, był pierwszym na świecie karabinem maszynowym, który zrewolucjonizował sposób prowadzenia wojny. Przed jego pojawieniem dominującą bronią były karabiny powtarzalne, wymagające od strzelca manualnego działania do przeładowania - ekstrakcji zużytej łuski i wprowadzenia nowego naboju do komory nabojowej.

Hiram Maxim zastosował innowacyjny system, gdzie energia wytworzona przy wystrzale była wykorzystywana do automatycznego działania mechanizmu broni. Karabin Maxim bazował na krótkim odrzucie lufy oraz zastosował ryglowanie kolankowo-dźwigniowe, co drastycznie zwiększyło szybkostrzelność, dając pojedynczemu żołnierzowi siłę ognia porównywalną z całą grupą.

Wynalazek Maxima szybko zyskał popularność na świecie, w tym w Rosji, która zakupiła kilka karabinów Maxim i wykorzystała je podczas wojny z Japonią w 1904 roku. Pozytywne opinie z frontu skłoniły Rosję do zakupu licencji na produkcję karabinu Maxim, znanego następnie jako M1905, a później M1910, zasilanego amunicją kal. 7,62x54R mm.

Karabin maszynowy Maxim był używany aż do końca II wojny światowej, a następnie trafił do muzeów. Jednakże wrócił do służby w rękach ukraińskich żołnierzy obrony terytorialnej oraz prorosyjskich milicji ludowych z Donbasu.