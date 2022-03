Francuski lotniskowiec Charles de Gaulle. Broni wschodniej flanki NATO

Aktualnie na pokładzie lotniskowca Charles de Gaulle znajduje się 20 myśliwców Rafale M w najnowszym wariancie F3R oraz parę samolotów wczesnego ostrzegania E-2C Hawkeye. Maksymalnie lotniskowiec pomieści 30 samolotów Rafale M, 2 E-2C Hawkeye oraz osiem śmigłowców klasy 8 AS365 Dauphin lub NH90. Jest to bardzo dużo maszyn, biorąc pod uwagę ograniczoną powierzchnię rozplanowaną co do centymetrów.