Niesamowite zdjęcie brytyjskich Eurofighterów. Te samoloty są w Polsce

Jak podaje brytyjski The Telegraph powołując się na tamtejsze ministerstwo obrony Eurofightery nie mogły być bliżej niż 300 metrów od siebie, ponieważ tyle wynosi minimalna dozwolona odległość podczas symulowanych walk manewrowych na bliskim dystansie. Ze względu na pułap wynoszący 5 km oraz kąt aparatu dystans wydaje się na zdjęciu znacznie mniejszy, niż miało to miejsce w rzeczywistości.

Samoloty wielozadaniowe Eurofighter Typhoon stacjonujące także w Polsce jako wsparcie dla polskich F-16 to jeden z najliczniejszych samolotów europejskich członków NATO. Jest to wielonarodowa konstrukcja oblatana w 1994 r., ale jej korzenie sięgają lat 70. XX wieku. Samolot jest wspólnym dziełem Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch oraz Hiszpanii, który należy do trójki nowoczesnych myśliwców z Europy (konkurencja to francuski Rafale i szwedzki Gripen).