Katastrofa rosyjskiego samolotu. Nagranie było ukrywane przez 7 lat

Niechęć do rozdrapywania ran przez Moskwę mogła wynikać z faktu, iż sytuacja dotyczyła jednostek, którymi tamtejsze władze często lubiły się chwalić. Lotniskowcem biorącym udział w misji u wybrzeży Syrii był Admirał Kuzniecow , jedyny okręt tego typu będący na wyposażeniu armii rosyjskiej, o którego stanie technicznym w ostatnich latach powiedziano wiele gorzkich słów. Myśliwiec, który się rozbił to natomiast Su-33. Pierwsze egzemplarze zostały oblatane w 1987 r.

Warto zauważyć, że Su-33 to maszyny maszyny startujące i lądujące w tradycyjny sposób, nie mają zdolności do pionowego czy choćby nawet skróconego startu. Katastrofa z jego udziałem na Admirał Kuzniecow była jednym z najpoważniejszych incydentów, jakie miały miejsce na tym lotniskowcu. Nie brakowało też licznych mniejszych awarii i niepowodzeń, w efekcie czego Admirał Kuzniecow zyskał nawet łatkę "przeklętego". Stan techniczny dawał podstawy do nazywania go wrakiem. Brytyjski sekretarz obrony Michael Fallon określił go natomiast "okrętem hańby" odnosząc się w ten sposób do kłębów dymu, jakie emituje.