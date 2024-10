Największy okręt wojenny Europy. Francja buduje superlotniskowiec PANG

Francuskie ministerstwo obrony zacznie finansowanie budowy lotniskowca nowej generacji. Ujawnia to projekt ustawy budżetowej na 2025 r., uwzględniający finansowanie przez Paryż budowy nowego superlotniskowca PANG (porte-avions de nouvelle génération, fr. lotniskowiec nowej generacji).

Po fazie koncepcyjnej, przedstawieniu projektów i makiet, prace nad lotniskowcem PANG mają przyspieszyć, co wiąże się z wielkimi inwestycjami. Budowa i obsługa nowego okrętu będą wymagały pozyskania nawet 15 hektarów w obrębie portu w Tulonie, które zostaną przeznaczone na budowę infrastruktury i suchego doku.

Lotniskowiec PANG będzie następcą eksploatowanego obecnie przez Francję lotniskowca Charles de Gaulle, który według aktualnych planów ma zostać wycofany w 2038 r.. Obecny okręt, choć ma napęd atomowy, jest jednostką stosunkowo niewielką. Ma 261 metrów długości i wypiera nieco powyżej 40 tys. ton, a jego grupa lotnicza to około 40 samolotów i śmigłowców, z czego ok. 30 to wielozadaniowe Rafale-M.