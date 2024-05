Nowy sprzęt Chin już pływa. Jest wyjątkowy z jednego powodu

Przyglądając się wspomnianej katapulcie, należy wyjaśnić, że ta opracowana przez Chiny katapulta EMALS ma być zdolna do obsłużenia samolotu o masie 30 t, który jest w stanie rozpędzić do prędkości ok. 250 km/h w ok. 2 s. Tak duża wydajność wynika ze zmienionego podejścia konstruktorów wobec tego typu technologii.