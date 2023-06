Lotniskowce typu Queen Elizabeth do przebudowy. Wielka Brytania chce zwiększyć ich możliwości

Brytyjskie lotniskowce HMS Queen Elizabeth i HMS Prince of Wales to duże jednostki o wyporności 65 tys. ton, których budowa kosztowała w sumie ponad 6 mld funtów. Na etapie projektu podjęto jednak decyzje, które obecnie poważnie ograniczają możliwości okrętów. Jednym z założeń było ograniczenie grupy lotniczej do samolotów skróconego/pionowego startu i lądowania.

W praktyce zawęziło to grupę lotniczą wyłącznie do samolotów F-35B i śmigłowców, co wynika m.in. z braku katapult. W rezultacie – mimo swojej wielkości – brytyjskie okręty to lotniskowce typu STOVL (Short Takeoff and Vertical Landing – krótkiego startu i pionowego lądowania).