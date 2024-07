Popularne śmigłowce zyskają nowe możliwości. Będą jeszcze lepsze

– Podpisanie umowy oznacza rozpoczęcie modernizacji maszyn NH90 Block 1 i jest ważnym etapem w programie rozwoju tych wiropłatów. To wyraźny sygnał, że klienci z NATO ufają NH90 i planują eksploatować je przez wiele kolejnych dziesięcioleci – powiedział Axel Aloccio, prezes NHI i szef programu NH90 w Airbus Helicopters. – Mamy jasny plan przedłużenia czasu eksploatacji NH90 do 50 lat i będziemy modernizować te maszyny, by zapewnić, że pozostaną przydatne do zadań przyszłego pola walki. Modernizacja wersji Block 1 potrwa najbliższe dziesięć do piętnastu lat. Poza tym horyzontem planujemy także modernizację Block 2, która określi przyszły rozwój platformy i zapewni, że będzie ona nadal zaspokajać potrzeby wojska.

NH90 NFH na lądowisku włoskiej fregaty typu FREMM © Licencjodawca | MACIEJ_HYPS

Pierwsza faza rozpoczętego programu o wartości 600 milionów euro obejmuje modernizację sprzętu łączności i instalację łącza danych Link 22, umożliwiającego NH90 działanie poza horyzontem widoczności radiowej, bez konieczności korzystania z komunikacji satelitarnej. Na pokładzie zainstalowany zostanie także interrogator systemu swój-obcy IFF Mod 5 Level 2. NH90 Block 1 będzie mógł nawigować za pomocą cywilnego globalnego systemu nawigacji satelitarnej i systemu zarządzania lotem

Pod kątem czysto bojowym załogi śmigłowców ucieszą się także z innych ulepszeń: zainstalowania systemu elektrooptycznego najnowszej generacji, nowego sonaru zanurzanego oraz integracji z maszyną torped Mk 54 i pocisków przeciwokrętowych Marte ER. Torpeda Mk 54 jest bronią przeznaczoną do zwalczania głównie okrętów podwodnych. Ma długość 2,72 m i średnicę 324 mm, co pozwala na jej łatwe przenoszenie i odpalanie z różnych platform, w tym z okrętów nawodnych, samolotów oraz helikopterów. Zasięg Mk 54 wynosi około 9000 m, co pozwala na atakowanie celów na znacznych odległościach od platformy odpalającej. Prędkość maksymalna sięga około 40 węzłów.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Z kolei pocisk MBDA Marte ER (Extended Range) to broń przeznaczona do zwalczania jednostek nawodnych. Zasięg wynosi około 100 km, a prędkość maksymalna sięga 0,9 Macha. Pocisk jest naprowadzany przez zainstalowany w nosie radar. W celu utrudnienia wykrycia i zniszczenia pocisku leci on na wysokości zaledwie kilku metrów nad powierzchnią morza. Może być wystrzeliwany z samolotów lub śmigłowców.

Po sprawdzeniu poprawności funkcjonowania zmodernizowanego śmigłowca program przejdzie do drugiej fazy polegającej na seryjnym wdrożeniu pakietu modernizacyjnego na śmigłowcach będących w służbie w czterech państwach zaangażowanych w program. Opisane ulepszenia zostaną wprowadzone łącznie na około 200 śmigłowcach NH90, zarówno NFH, jak i TTH.

Niemiecki NH90 TTH z bogatym wyposażeniem dodatkowym obejmującym głowicę optoelektroniczną, systemy samoobrony, wciągarkę i dodatkowe zbiorniki paliwa © Licencjodawca | MACIEJ_HYPS

NH90 TTH (Tactical Transport Helicopter) i NH90 NFH (NATO Frigate Helicopter) są wariantami tego samego modelu helikoptera NH90, ale różnią się przeznaczeniem, wyposażeniem i specyfikacjami, aby spełniać różne wymagania operacyjne.

NH90 TTH jest wersją taktyczno-transportową, zaprojektowaną głównie do zadań związanych z transportem wojskowym, ewakuacją medyczną, logistyką, operacjami poszukiwawczo-ratowniczymi oraz wsparciem bojowym. Jego kabina umożliwia przewóz do 20 w pełni wyposażonych żołnierzy lub do 12 noszy z rannymi oraz zespołem medycznym. Helikopter jest wyposażony w zaawansowane systemy nawigacyjne, autopilota oraz systemy obronne, które pozwalają mu operować w trudnych warunkach bojowych i przy ograniczonej widoczności.

Niemiecki NH90 TTH w konfiguracji transportowej © Licencjodawca | MACIEJ_HYPS