Modernizacja czeskiej armii. Praga i Warszawa wybrały różne rozwiązania

Samoloty wielozadaniowe 5. generacji to wspólny punkt polskiej i czeskiej modernizacji sił zbrojnych. Polska w 2020 roku zamówiła 32 egzemplarze F-35 wycenione na 4,6 mld dol. Cztery lata później później Czesi zamówili 24 samoloty F-35A , co wraz z dość skromnym zapasem uzbrojenia i kilkunastoprocentowym offsetem będzie ich kosztować 5,5 mld dol.

W rezultacie Czechy ujednolicą swoją flotę samolotów bojowych, której filarem będzie jeden typ nowoczesnej maszyny 5. generacji . To rozwiązanie skrajnie odmienne od polskiego, które zakłada równoczesną eksploatację co najmniej trzech (niewykluczone, że w przyszłości nawet czterech) typów maszyn, czyli F-35A, F-16 i FA-50.

W rezultacie – dzięki przemyślanej modernizacji śmigłowców Mi-17 (do wariantu Mi-171S) Czesi dysponują obecnie jednymi z najlepszych w NATO śmigłowcami przeznaczonymi dla sił specjalnych, z bogatym wyposażeniem dodatkowym w postaci cyfrowej awioniki, głowicy optoelektronicznej czy systemu samoobrony. Maszyny te pozostaną w służbie co najmniej do 2030 roku, a obecnie – w ramach Task Force HIPPO – część z nich została w ramach sojuszniczego wsparcia przebazowana do Polski.