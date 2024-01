Kupili te same myśliwce co Polska. Ale na dostawy będą czekać latami

Przedstawiciele czeskiej armii oraz politycy podkreślają, że F-35 to bardzo nowoczesne myśliwce, które są przyszłością ich armii. Określenie to można odbierać dosłownie i w przenośni jeśli spojrzy się na terminy dostaw. Okazuje się, że Czesi będą bardzo długo czekać na realizację zawartej umowy. Proces dostarczania F-35 do Czech będzie trwał aż jedenaście lat. Pierwsze maszyny pojawią się w 2031 r., a ostatnie dopiero w 2035 r.