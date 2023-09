JAS-39 Gripen. Samolot, którego potrzebuje Ukraina

- Nie możemy przekazać samolotów Gripen Ukrainie – stwierdził w sierpniu 2023 roku szwedzki premier, Ulf Kristersson. Decyzja, choć rozczarowująca dla Ukraińców, nie jest jednak podyktowana niechęcią do wspierania Kijowa, bo Szwecja od miesięcy przekazuje Ukrainie nowoczesną broń.

Być może Gripeny zostaną jednak przekazane w przyszłości. Ukłonem w stronę Kijowa była zgoda Sztokholmu, by wiosną 2023 roku ukraińscy piloci zapoznali się ze szwedzką konstrukcją. Co więcej, najnowsza transza pomocy obejmuje także szkolenie ukraińskich pilotów na maszynach JAS-39 Gripen.

Pokazuje to jasno, że przekazanie tych maszyn jest brane pod uwagę. Nie można wykluczyć, że decyzja w tej sprawie – choć nie została publicznie zakomunikowana – została już podjęta.

Uwagę świata przykuwa obecnie kwestia przekazania Ukrainie samolotów F-16 . Warto pamiętać, że nie będą to współczesne wersje Vipera, ale jego wariant wyprodukowany we wczesnych latach 80.

Samoloty F-16AM/BM oferowane przez Danię i Holandię mają mniejsze możliwości choćby od polskich F-16 C/D Block 52+, ale – co podkreślają sami Ukraińcy – są pełnowartościową bronią, która może znacząco zmienić trudną sytuację ukraińskiego lotnictwa wojskowego.

Mimo wieku tych maszyn wygląda na to, że także Rosjanie bardzo poważnie podchodzą do ich możliwości. Dowodem na to ma być decyzja, aby wszystkie zasoby przeznaczyć na rozwój samolotów 5. generacji, czyli Su-57.