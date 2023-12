Polska odebrała komplet samolotów FA-50GF

W połowie 2022 roku Polska zamówiła w Korei Południowej 48 samolotów FA-50 . Harmonogram dostaw przewidywał, że najpierw dotrze do Polski transza 12 maszyn w wariancie FA-50 Block 10, nazywanym w Polsce FA-50GF (gap filler).

Następnie, w latach 2025-2028 będą dostarczane samoloty w nieistniejącej jeszcze wersji FA-50PL, bazującej na wariancie FA-50 Block 20 . Do standardu FA-50PL będzie także zmodernizowana pierwsza transza, czyli obecne samoloty FA-50GF.

Taki harmonogram dostaw pozwolił na szybkie dostarczenie do Polski pierwszych maszyn i wypełnianie przez nie części zadań bez długotrwałego oczekiwania na opracowanie docelowej wersji samolotu.

12 samolotów z pierwszej transzy zostało już dostarczonych do Polski – przybywały partiami od lipca do końca listopada 2023 roku.

FA-50GF to wersja FA-50, bazująca na wariancie Block 10. To samolot o dość ograniczonych możliwościach – bez zaawansowanego radiolokatora i zintegrowany z niewielką liczbą typów uzbrojenia lotniczego. Przykładem jest tu m.in. integracja wyłącznie z pociskami AIM-9N Sidewinder , czyli starszą wersją pocisków o mniejszych możliwościach.

Ważną zaletą w porównaniu do bazowej wersji FA-50 jest jednak w wariancie Block 10 integracja z zasobnikiem celowniczym AN/AAQ-33 Sniper. To rozwiązanie doposaża FA-50 w kamerę termowizyjną, kamerę telewizyjną o wysokiej rozdzielczości i laserowy wskaźnik celów, co pozwala na stosowanie m.in. bomb kierowanych. Polska zamówiła 34 takie zasobniki.