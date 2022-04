Czeska artyleria DANA już w Ukrainie. Ostrzeliwuje rosyjskie pozycje

Wiele państw wysyła broń do Ukrainy, a jednym z większych dostawców są właśnie Czechy. Okazuje się, że na front wschodni nie pojechały tylko pojazdy opancerzone i czołgi, ale i artyleria.

Czesi wysłali do Ukrainy bogaty pakiet uzbrojenia strzeleckiego i amunicji oraz czołgi wraz z pojazdami opancerzonymi, a teraz dochodzi do tego artyleria. W sieci pojawiło się nagranie przedstawiające armatohaubicę vz. 1977 Dana podczas strzelań poligonowych lub bojowych gdzieś na terenie Ukrainy. Czeskie media wspominają, że do Ukrainy zostało wysłane ponad 20 armatohaubic.

Jest to czechosłowacka konstrukcja, która zadebiutowała z końcem lat 70. Była to bardzo awangardowe rozwiązanie, ponieważ była to pierwsza armatohaubica na podwoziu kołowym z opancerzoną kabiną (ochroni przed odłamkami, czy ręczną bronią strzelecką) oraz druga z automatem ładowania.

Na pokładzie znalazło się działo w rosyjskim kal. 152 mm, które nawet po modyfikacjach można liczyć na co najwyżej 20-25 km zasięgu. Mobilność jest zapewniana przez silnik diesla o mocy 345 KM, który może rozpędzić 23-tonową Danę do 80 km na drodze. Warto zaznaczyć, że Dany są także w formie zmodernizowanej wykorzystywane przez Polskę, a Czesi w zeszłym roku zaprezentowali wariant z natowskim działem kal. 155 mm DITA.

Czeski BM-21 Grad też jest

Ponadto czeskie media wymieniają, że oddane zostało także ponad 20 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych RM-70 przyjętych do uzbrojenia w 1972 roku. Jest to w zasadzie czechosłowacka wersja wyrzutni BM-21 Grad tyle, że osadzona na większym ośmiokołowym podwoziu Tatra. Pozwoliło to na przewożenie dwóch jednostek ognia bez potrzeby angażowania dodatkowego pojazdu załadowczego.

Uzbrojenie stanowi 40 rurowa wyrzutnia niekierowanych pocisków rakietowych kal 122 mm, po których wystrzeleniu obsługa może szybko załadować drugą salwę. Zasięg to około 20 km, a zastosowane rodzaje rakiet obejmują tak samo jak w przypadku Grada warianty odłamkowo-burzące, z ładunkiem kumulacyjnym bądź warianty kasetowe obejmujące m.in. miny przeciwpiechotne bądź przeciwpancerne. RM-70 były wykorzystywane przez Czechy do 2011 roku, a później trafiły do składów.