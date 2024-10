Konwój pod Kurskiem. Rosjanie pomylili swoje wraki z ukraińskimi

Jednym z paru przypadków jest udana zasadzka na rosyjski konwój w okolicy wsi Lubimowka zakończona zniszczeniem wielu rosyjskich pojazdów. Co ciekawe, nagranie pokazujące wraki m.in. bojowych wozów piechoty (bwp) BMP-2 i BMP-2 i transportera BTR-82A początkowo chcieli wykorzystać rosyjscy propagandziści, którzy opublikowali sugerujące zniszczenie ukraińskich bwp M2A2 Bradley , Materiał szybko został jednak usunięty. Nie wiadomo, czym został dokonany atak, ale najprawdopodobniej Ukraińcy użyli tutaj roju dronów FPV i może ukrytego M2A2 Bradley lub innego bwp.

Rosjanie opierają się głównie na rodzinie bwp BMP-2/3 oraz jeszcze starszych BMP-1 masowo remontowanych w ostatnich miesiącach. BMP-2 to konstrukcja z lat 80. XX wieku, która była modernizacją BMP-1 , gdzie zamiast armaty kal. 73 mm zastosowano armatę automatyczną 2A42 kal. 30 mm.

Była ona dużo lepszą opcją do zwalczania celów, na jakie bwp może się natknąć, a więc piechotę przeciwnika schowaną np. w gruzach budynków czy inne bwp. Z kolei do zwalczania czołgów pozostała wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych 9K113 Konkurs .

Pancerz jednak w zasadzie został bez większych zmian i wciąż jest bardzo słaby ze względu na masę BMP-2 wnoszącą ok. 15 t. Przednia płyta ma teorii wytrzymać uderzenie przeciwpancernych pocisków kal. 23 mm, chociaż wedle Ukraińców przeciwpancerne pociski kal. 20 mm wystrzelone z Mardera 1A3 przebijają się bez problemu.

Z kolei tył i boki pojazdu są już wrażliwe na choćby karabin FN FAL załadowany amunicją przeciwpancerną z rdzeniem wolframowym. Nie zapewnia to dużej ochrony dla trójosobowej załogi i siedmioosobowego desantu, a system kierowania ogniem poza nielicznymi modernizowanymi sztukami BMP-2M nie ma kamery termowizyjnej .

Z kolei BMP-3 to już całkiem nowa konstrukcja z przełomu lat 80. i 90. XX wieku bazująca na podwoziu lekkiego pływającego czołgu Obiekt 685. Mimo zwiększenia masy do 19 ton BMP-3 charakteryzuje się podobnym poziomem ochrony do BMP-2 mimo zastosowania w konstrukcji pancerza z aluminium zamiast ze stali.