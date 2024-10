Idealny moment ataku. Z rosyjskiej atomowej haubicy zostały strzępy

Rosyjskie wymagania spełniała haubica kalibru 203 mm, którą osadzono na podwoziu czołgu T-80 tworząc samobieżny system artyleryjski o ogromnej sile rażenia, zdolny do ostrzału celów na dystansie ponad 30 km. Był to progres w stosunku do np. haubic 2S1 Goździk kalibru 122 mm o zasięgu do 15 km czy 2S3 Akacja kal. 152 mm o zasięgu 18 km dla najprostszych pocisków.