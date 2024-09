Unikatowy Stridsvagn 122 w Kursku. Wytrzymał trafienie jakby nigdy nic

W każdym razie w służbie raczej pozostaje tylko parę sztuk, które są wykorzystywane do wielu różnych zadań. Jednym z nich jest ewakuacja innych uszkodzonych czołgów, ponieważ Leopard 2 bez problemu jest w stanie holować inne czołgi, będąc przy tym bardzo dobrze opancerzoną maszyną. Warto zaznaczyć, że szwedzki Strv 122 jest najlepiej opancerzonym wariantem czołgu Leopard 2 jaki trafił do Ukrainy.

W okresie od 1994 do 2001 roku Szwecja zdecydowała się na zakup łącznie 120 czołgów Stridsvagn 122 . Ciekawostką jest fakt, że nie są to zmodernizowane wersje czołgów Leopard 2A4, ale czołgi stworzone od podstaw . Część z nich powstała w niemieckich zakładach Krauss-Maffei Wegmann, jednak większość zbudowano w Szwecji, na licencji, w firmie Åkers Krutbruk Protection AB.

WE przypadku wojny w Ukrainie zapewniło to też większą odporność przed dronami FPV czy Lancet-3. Poza tym Strv 122 ma bardzo zaawansowany system kierowania ogniem z termowizją zbliżony do tego z Leoparda 2A6 i załoga może działać w trybie hunter-killer. Ten tryb znacznie skraca czas od wykrycia do zniszczenia celu, ponieważ dowódca dysponując własnym panoramicznym celownikiem termowizyjnym naprowadza na cel armatę, a działonowy tylko dokładniej celuje.