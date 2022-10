Nietypowe zastosowanie BMP-1. Nawet złom może być skuteczny

Bojowe wozy piechoty BMP-1 były pierwszym silnie uzbrojonym pojazdem zdolnym nie tylko do transportu piechoty, ale nawet jej wsparcia nawet w starciu z czołgami. Ich uzbrojenie obejmowało niskociśnieniową armatę 2A28 Grom kal. 73 mm mogącą wystrzeliwać pociski z głowicą kumulacyjną (HEAT) PG-15V lub odłamkowo-burzącą OG-15V plus wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych (ppk) 9M14 Malutka.

Działo miało służyć do zwalczania czołgów na bliskich odległościach, a ppk na dalszych ze względu minimalny zasięg strzału wynoszący około 500 m. Okazało się to słabym połączeniem, ponieważ armata słabo nadawała się do zwalczania lżejszych celów, była niecelna i Rosjanie szybko zaprojektowali następcę czyli BMP-2.