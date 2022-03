Rosyjska łódź patrolowa. Ukraińcy uszkodzili ją w nietypowy sposób

Jednym z zaskakujących przypadków jest dzisiejsze trafienie rosyjskiej łodzi patrolowej Raptor w pobliżu Mariupola przez żołnierzy należących do kontrowersyjnego, ale zarazem bardzo skutecznego pułku Azow .

System przeciwpancerny 9K113 Konkurs został zaprojektowany przez biuro konstrukcyjne Tuła. Był on opracowywany od 1966 roku wraz z 9K111 Fagot jako system drugiej generacji, który zastąpiłby starsze rozwiania pokroju 9M14 Malutka.

Efekt prac trafił do wyposażenia rosyjskiej armii 1974 roku, a w późniejszym czasie także i do innych państw bloku wschodniego bądź uważanych za sojuszników ZSRR. Wielu może pomylić Konkursa z Fagotem, ponieważ obydwa wykorzystują tę samą wyrzutnię i jedyną różnicą jest większy kal. pocisku Konkursa (135 mm) w porównaniu do Fagota (120 mm).