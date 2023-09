Ukraińcy używają poradzieckich dronów. Tu-141 "Striż" staje się potężną bronią

Jak już informowaliśmy, ukraińska armia dronów składa się z wielu różnych bezzałogowców. Są to opracowane w ostatnim czasie przez ukraiński przemysł zbrojeniowy "Karaluchy", " Bobry ", drony "Rubaka", czy UJ-22 "Airborne", ale też poradzieckie bezzałogowe maszyny rozpoznawcze Tu-143 "Rejs" oraz Tu-141 "Striż".

Te ostatnie najprawdopodobniej zostały przerobione na prowizoryczne pociski manewrujące, służące do zadań uderzeniowych, co udowodnił atak przeprowadzony pod koniec sierpnia w Teodozji na okupowanym Krymie. Ich rolę w trwającej wojnie potwierdził też Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. Instytucja przekazała, że drony Tu-141 "Striż" zostały wykorzystane do przeprowadzenia ataków na rosyjskie lotniska wojskowe Engels i Dyagilevo pod koniec 2022 r.