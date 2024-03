Płoną rosyjskie rafinerie. Gigantyczne koszty

"Sławiańsk-ECO" w Sławiańsku nad Kubaniem w Kraju Krasnodarskim to 13 przedsiębiorstwo rafinacji ropy naftowej, które zostało zaatakowane przez siły ukraińskie. Jak podaje serwis defence-ua.com, ów zakład, nie jest wcale duży. Jego roczny wolumen wynosi ok. 3-5 mln ton ropy. Dla porównania – również skutecznie zaatakowany "ŁUKOIL-Niżegorodnieftieorgsintez", zlokalizowany w Kstowie w obwodzie niżnymgorodskim, w ciągu roku przetwarza 15 mln ton ropy.

Mimo iż zaatakowane obiekty nie są gigantyczne, powodują istotne straty u Rosjan. W 2022 r. "Sławiańsk-ECO" wygenerował przychód w wysokości 162 mld rubli, czyli ok. 1,75 mld dolarów. Zysk netto wyniósł w przypadku tej rafinerii ok. 130 mln dolarów według oficjalnych danych. Od 2021 r. w zakład inwestowane są istotne środki – według planu na lata 2021-2025 wydanych miało zostać 227 mln dolarów. Głównym elementem modernizacji miała być nowa instalacja do produkcji benzyny wysokooktanowej.