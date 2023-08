Ukraińcy szykują "niespodziankę" dla Moskwy. Planują ataki przy użyciu dziesiątek dronów

Ukraińcy planują świętowanie Dnia Niepodległości Ukrainy, który przypada 24 sierpnia, w niecodzienny sposób. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy za pośrednictwem swojej strony internetowej przekazała, że przygotowuje z tej okazji "nowe niespodzianki dla okupantów". SBU wyjaśniła też, że chodzi o "gorące gratulacje" w postaci nowych ataków dronów. W tym celu uruchomiono nawet zbiórkę na zakup 33 urządzeń o zasięgu 800 km. Sugeruje to, że ataki mogą zostać przeprowadzone na terytorium Rosji.

Jak wyjaśnia ukraiński serwis Militarny, urządzenia zostaną przekazane Centrum Operacji Specjalnych "A", w tym jednostce specjalnej "Biały Wilk". Na razie nie wiadomo, jakie urządzenia planuje zakupić SBU, wiadomo, że na ten cel zbierane jest 60 mln hrywien. Ukraiński przemysł obronny w ostatnim czasie wypuścił co najmniej kilka nowych bezzałogowców dalekiego zasięgu, w tym " Bobry ", które mogą pokonać nawet 1000 km, czy drony kamikadze Rubaka o zasięgu 500 km.

Dość lakoniczny opis przedstawiony przez SBU sugeruje jednak, że najprawdopodobniej Ukraińcy planują zakup i użycie dronów UJ-22 "Airborne" o zasięgu wynoszącym 800 km. Są to urządzenia produkowane przez ukraińską firmę UKRJET, które niejednokrotnie zakłócały spokój Rosjan. Jak już informowaliśmy, drony UJ-22 "Airborne" dotarły nawet pod Moskwę .

UJ-22 "Airborne" to wielozadaniowe bezzałogowe systemy powietrzne, które mogą działać o każdej porze dnia i roku bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Ich twórcy zapewniają, że drony tego typu są w stanie "wykonywać zadania wywiadowcze, poszukiwawczo-ratownicze w interesie wojska, policji i służb ratowniczych". Pomagają im w tym ich cechy.

UJ-22 "Airborne" może lecieć z maksymalną prędkością 160 km/h i na maksymalnym pułapie 6 tys. m. Jego kontrolowany zasięg lotu wynosi 100 km, a autonomiczny aż 800 km. Według UKRJET dron jest w stanie pracować bez przerwy przez 7 godzin i sprawdza się nawet w ekstremalnych temperaturach (od -40°C do nawet 50°C). Został przystosowany do przenoszenia ładunków o masie wynoszącej 20 kg.

W skład kompleksu UJ-22 "Airborne" wchodzą dron, stacja kontroli naziemnej, system anteny śledzącej, zestaw narzędzi i akcesoriów do części zamiennych, a także specjalny kontener do bezpiecznego transportu urządzenia. Do obsługi całego systemu zazwyczaj potrzeba czterech osób.