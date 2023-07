Ukraińskie "Bobry" nie dają spać Moskwie? To one miały uderzyć w stolicę Rosji

Od kilku miesięcy mieszkańcy Moskwy nie śpią już tak spokojnie. Winne są temu ukraińskie bezzałogowce , którym już kilkukrotnie udało się przebić przez rosyjską obronę przeciwlotniczą i zaznaczyć swoją obecność w stolicy Rosji. Ostatnie ataki były wycelowane w budynek Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej (przeprowadzono go 24 lipca), oraz 10. piętro biurowca należącego do kompleksu Moscow City, gdzie znajdują się biura rosyjskiego Ministerstwa Rozwoju Cyfrowego (ten atak przeprowadzono 30 lipca).

Zdaniem ekspertów podczas tych ataków najprawdopodobniej wykorzystano nowego, ukraińskiego drona kamikadze "Bóbr" (ukr. Бобер), którego można zaliczyć do kategorii amunicji krążącej. Urządzenia pokazał ostatnio w mediach społecznościowych Serhij Prytuła były prezenter radiowy i telewizyjny, który obecnie zajmuje się wsparciem ukraińskiej armii.

Nagranie zostało opatrzone dość wymownym opisem: "Nie mamy pojęcia, co może latać do Moskwy. Ale zapewniamy, że ty, który dałeś datki w ramach zemsty, masz gwarancję, że nie będziesz w to zamieszany". Prytuła zasugerował również, że podobnych ataków może być więcej. Na razie pełna specyfika "Bobrów" pozostaje tajemnicą. Z dostępnych informacji wynika jednak, że ich zasięg wynosi nawet 1000 km i dobrze sobie radzą z rosyjską obroną przeciwlotniczą.