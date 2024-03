Sea Baby w nowej odsłonie. "Będzie jeszcze bardziej zabójczy dla wroga"

Przyszłość leży w podejściu technologicznym do wojny. Dziś SBU stara się być pierwsza w tym kierunku i naprawdę się to udaje. W szeregach służby pozyskaliśmy wyjątkowych specjalistów od dronów morskich, aby jeszcze bardziej usprawnić i skalować prace oczyszczania Morza Czarnego z wrogów. Naszym zadaniem jest zniszczenie okupantów i przybliżenie zwycięstwa.

Drony kamikadze Sea Baby w podstawowej wersji przypominają kształtem oraz wymiarami łódź motorową. Z dostępnych informacji wynika, że mogą przenosić do 860 kg materiałów wybuchowych i są urządzeniami wielofunkcyjnymi. Napędzają je pędniki strumieniowe, zapożyczone (przynajmniej w przypadku starszych modeli) z kanadyjskich skuterów wodnych Sea-Doo. Drony wyposażono też w zestaw kamer dziennych i termowizyjnych, a także dalmierz laserowy, służący do pomiaru odległości.

Nowa wersja Sea Baby, czyli drony "Awdijiwka", nieco różni się wyglądem od swoich poprzedników. Zmieniono przede wszystkim kadłub, dzięki czemu urządzenie będzie jeszcze trudniejsze do wykrycia. Defence Express wspomina również o wykorzystaniu komunikacji bazującej na systemie Starlink, a także systemie Kymeta. Istotną modyfikacją jest też dostosowanie bezzałogowca do przenoszenia materiałów wybuchowych. W praktyce oznacza to większą siłę rażenia drona, a co za tym idzie - możliwość zadawania dotkliwszych ciosów Rosjanom i Flocie Czarnomorskiej.