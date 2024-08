Wszystko stało się jasne. Straty widać jak na dłoni

Choć na skutek ataku zniszczono "tylko" jeden Su-34, należy zaznaczyć, że każda strata tego typu sprzętu jest dla Rosjan wyjątkowo bolesna. Wynika to bowiem z faktu, iż tamtejszy przemysł zbrojeniowy jest w stanie wyprodukować w ciągu roku maksymalnie ok. 10 bombowców Su-34.

Jak wyliczał niedawno ukraiński analityk wojskowy Taras Chmut – tempo produkcji tych samolotów spada. Do 2020 r. Federacja Rosyjska produkowała ok. 12 maszyn rocznie, by w 2022 r. wzrosła do 20, a w kolejnym roku znów spadła do 12. Natomiast w trwającym jeszcze 2024 r. rosyjskie lotnictwo zasiliły jak dotąd tylko 4 egzemplarze Su-34.