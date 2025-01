Cmentarzysko rosyjskiego sprzętu. Te straty bolą ich najbardziej

Pękła granica 20 tys. potwierdzonych zdjęciami lub nagraniami zniszczonych egzemplarzy rosyjskiego sprzętu wojskowego. Aż 5466 i 3704 sztuk to kolejno bojowe wozy piechoty i czołgi różnego typu. Przedstawiamy, co najliczniej tracili Rosjanie.

Lista zniszczonego sprzętu wojskowego podczas wojny w Ukrainie prowadzona przez grupę analityków OSINT oryxspioenkop zawiera już 20 tys. pozycji. Odbiega to co prawda od deklaracji ukraińskich 117 tys. sztuk sprzętu. Warto jednak zaznaczyć, że Ukraińcy w swojej liście uwzględniają np. pociski manewrujące i drony Shahed wraz z cywilnymi pojazdami używany przez Rosjan.

Same te dwie wartości to łącznie 60 tys. egzemplarzy. Z kolei porównanie dotyczące czołgów (najchętniej liczonych przez OSINT-owców) to 3708 vs 9844 egzemplarzy wedle Ukraińców co jest już bardzo prawdopodobną liczbą, ponieważ nie wszystkie zniszczone czołgi są uchwycone na nagraniach lub zdjęciach.

Ten sprzęt najliczniej tracili Rosjanie — piechocie zostają samoróbki rodem z uniwersum Mad Max

Najwięcej Rosjanie potracili bojowych wozów piechoty (5366), ciężarówek i innych pojazdów transportowych (raczej niedoszacowane 3798 sztuk), czołgów (3708) oraz transporterów opancerzonych (1863).

W przypadku bojowych wozów piechoty mających za zadanie dostarczenie grup szturmowych jak najbliżej pozycji przeciwnika w otoczeniu czołgów Rosja straciła ponad 2 tys. sztuk BMP-1/2, ponad tys. kołowych wozów piechoty BTR-82A oraz ponad 600 najnowszych BMP-3. Są to pojazdy silnie uzbrojone w armatę automatyczną 2A42 kal. 30 mm za wyjątkiem BMP-3 dysponującego też armatą kal. 100 mm, ale bardzo cienko opancerzone.

W praktyce załogę i desant chroni co najwyżej wyłącznie stalowy pancerz mający od przodu około 30 mm, a po bokach po 13-16 mm. Zapewnia on wyłącznie ochronę przed ręczną bronią strzelecką i to nie zawsze oraz odłamkami artyleryjskimi. Z kolei w przypadku zachodnich bwp takich jak CV90 czy M2A2 Bradley pancerz ma budowę warstwową wzmocnioną np. kompozytami bądź jest wzmocniony dodatkowo nakładanym pancerzem reaktywnym chroniącym nawet przed pociskami z pojedynczą głowicą kumulacyjną.

Strata wozów z rodziny BMP jest dla Rosjan najbardziej odczuwalna, ponieważ nie mają jak ich zastąpić i w rezultacie do ataków były wykorzystywane słabiej uzbrojone transportery z rodziny BTR-60/70 lub nawet antyki pokroju BTR-50. Ponadto powstają twory pokroju "pancernych stodół". Te są często oparte o niesprawne czołgi z miejscem na przewożenie desantu nad komorą silnika lub są wykorzystywane pojazdy cywilne.

W ostatnich miesiącach widać zwiększoną aktywność UAZ-ów Buchanek czy Ład wykorzystywanych nie tylko do logistyki przyfrontowej, ale nawet szturmów. To nie koniec, ponieważ jeśli ich brak to są nawet przypadki użycia rowerów czy hulajnóg elektrycznych.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski