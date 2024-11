Jako przykład podaje fakt, że średnio z trzech BMP-1/2 można poskładać jednego po generalnym remoncie. Co więcej, sytuacji nie poprawia fakt, że najlepsze egzemplarze były przeznaczane na eksport np. dla Syrii i dla Rosji zostały najgorsze egzemplarze , a uważany za ogromny rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy to wydmuszka.

Rosjanin przedstawia, że przez lata przemysł żył praktycznie z wykorzystania spuścizny po ZSRR, która przed sprzedażą podlegała remontom i modernizacji. Obecne firmy w przeciwieństwie do okresu ZSRR nie są w stanie produkować fizycznie nowego sprzętu. Zaczyna się to odbijać na możliwościach produkcyjnych po zużyciu zapasów poradzieckich skorup jako baz produkcyjnych.

Jako wariant minimum Rosjanin postuluje ustawianie sprzętu wyłącznie na betonowych płytach, a nie trawie jak ma to często miejsce obecnie oraz doprowadzanie do każdego pojazdu rury z gorącym powietrzem, które osuszałoby wnętrze. Z kolei ochronę przed deszczem miałyby zapewnić przynajmniej wiaty lub wodoodporne pokrowce. Najpewniej Rosjaninowi chodzi o coś zbliżonego do tych, jakie są stosowane choćby na aukcjach uszkodzonych samochodów w USA.