Ciężkie bojowe wozy piechoty. Chcą je Polska, Rosja i reszta świata

Ambitne plany polskiego sektora zbrojeniowego, który jeszcze niedawno deklarował prezentację "ciężkiego Borsuka" do końca 2023 roku, okazały się nadmiernie optymistyczne. Niemożliwy do realizacji w krótkim czasie okazał się też pomysł, aby samodzielnie zbudować taki sprzęt od podstaw.

Aktualny plan zakłada – podobnie, jak to było w przypadku Kraba – opracowanie ciężkiego bojowego wozu piechoty z wykorzystaniem licencyjnego, zagranicznego podwozia. Zostanie z nim połączona polska wieża ZSSW-30, w którą wyposażone będą także polskie Borsuki i część Rosomaków.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Ponieważ to wieża z uzbrojeniem i sensorami odpowiada za połowę lub więcej wartości całego wozu bojowego, nowy plan wydaje się dobrym rozwiązaniem. Dzięki niemu polscy żołnierze szybciej otrzymają potrzebny, ciężki bojowy wóz piechoty (mowa o nawet 700 egzemplarzach), a znaczna część środków – mimo zagranicznego podwozia – pozostanie w kraju.

Do wniosków podobnych, jak Polska, doszli również Rosjanie. W prokremlowskim serwisie Topwar.ru pojawiła się ciekawa analiza, wyjaśniająca potrzebę – a w zasadzie konieczność – posiadania ciężkich, dobrze opancerzonych, gąsienicowych bojowych wozów piechoty.

Rosyjski ciężki bojowy wóz piechoty T-15 Armata © TASS

Rosyjski serwis publikuje ją jako ciekawostkę, bo analiza ma już 30 lat, jednak – poza uwzględnieniem znaczenia bezzałogowców – zdaniem rosyjskich komentatorów nie zestarzała się ani trochę.

Z jednej strony dobrze świadczy to o rosyjskich (a właściwie radzieckich) teoretykach wojskowości, a z drugiej – źle o decydentach, którzy mając klarownie wyłożoną potrzebę budowy ciężkiego bewupa, przez ponad 30 lat nie potrafili doprowadzić do jego wdrożenia.

Związek Radziecki – prekursor bojowych wozów piechoty

Tym bardziej, że to właśnie ZSRR był prekursorem budowy nowoczesnych bojowych wozów piechoty, BMP-1 – gdy w 1966 roku pojawił się w Armii Czerwonej – był pojazdem nowatorskim, który wyznaczył kierunek rozwoju całej klasy wojskowego sprzętu.

Przez dekady ZSRR budował kolejne generacje swoich bewupów, utrzymując w życiu pierwotne założenia: były to pojazdy silnie uzbrojone, wysoce mobilne, pływające, a zarazem stosunkowo lekkie i niedostatecznie opancerzone.

Dobrym przykładem jest tu najnowszy z seryjnie produkowanych rosyjskich bewupów – BMP-3. Pojazd jest uzbrojony w armatę 2A72 kalibru 30 mm, armatę 2A70 kalibru 100 mm będącą jednocześnie wyrzutnią kierowanych pocisków przeciwpancernych 9M117 Bastion, a także trzy karabiny maszynowe. Jednocześnie ma całkowicie niepraktyczny układ przedziału desantu i słabe opancerzenie, a zarazem iluzoryczną ochronę przeciwminową.

Rosyjskie wozy bojowe są niskie, trudniejsze do zauważenia i trafienia, ale zarazem bardzo wrażliwe na miny – energia wybuchu w pojeździe, którego załoga i desant siedzą bardzo blisko ziemi nie ma miejsca, by się rozproszyć.

Rosyjskie ciężkie bojowe wozy piechoty

Rosjanie są świadomi tych niedostatków, a próby zbudowania ciężkiego, dobrze opancerzonego bojowego wozu piechoty są w Rosji ponawiane – na razie bez efektu – od dziesięcioleci. Najpoważniejszą do tej pory, ambitną próbą zmiany stanu rzeczy była budowa czołgu T-14 Armata i plany wdrożenia do służby rodziny pojazdów, wykorzystujących jego podwozie (platforma Armata).

Jest wśród nich m.in. T-15 – bojowy wóz piechoty o masie blisko 50 ton (ponad dwukrotnie większej od BMP-3 i czterokrotnie większej od BMP-1). Choć zaprezentowano go na paradach wojskowych to, podobnie jak w przypadku czołgu T-14, pozostał sprzętem "defiladowym", który nie trafił do oddziałów liniowych i masowej produkcji.

Odpowiedzią na ten problem ma być bewup zbudowany na podwoziu tańszego i produkowanego seryjnie czołgu T-90A. Prototyp, utożsamiany z reaktywowanym, starym projektem transportera BTR-U, został w lipcu tego roku zaobserwowany w Niżnym Tagile, w pobliżu zakładów Uralwagonzawod.

Izrael wyznacza kierunek

Nowe bojowe wozy piechoty to zazwyczaj pojazdy ciężkie, niepływające i dobrze opancerzone. Ich przetrwanie na polu walki zwiększają dodatkowo coraz popularniejsze systemy aktywnej ochrony – zarówno soft-kill (zakłócające naprowadzanie pocisków czy dronów) jak i hard-kill (fizycznie niszczące zagrożenie).

Prekursorem budowy takiego sprzętu jest Izrael, gdzie już w latach 80. wykorzystano podwozia zdobycznych czołgów T-55 do budowy ciężkich transporterów Achzarit. W kolejnych latach – już na bazie własnych czołgów Merkawa – Izrael opracował i wdrożył ciężki wóz Namer o masie sięgającej 60 ton, czyli porównywalnej z ciężkimi, zachodnimi czołgami podstawowymi.

Ze względu na specyfikę bliskowschodnich konfliktów użytkowane przez Izrael pojazdy są konfigurowane jako transportery opancerzone, ale powstała także wersja, będąca bojowym wozem piechoty - z 30 mm armatą i wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike.

Ciężkie bojowe wozy piechoty na świecie

Pełnoprawnymi bojowymi wozami piechoty są za to inne pojazdy, wdrożone lub wdrażane do służby na Zachodzie: 38-tonowy brytyjski Ajax, 42-tonowy turecki Tulpar, niemiecki Schützenpanzer Puma o masie – w zależności od założonego, modułowego opancerzenia, od 31 do 42 ton, czy szwedzki CV90 Mk V, który przez ponad trzy dekady rozwoju i udoskonalania konstrukcji "utył" z 23 do 38 ton.

Także w Ukrainie zaprojektowano, choć nie rozpoczęto seryjnej produkcji, ciężki bojowy wóz piechoty BMP-64, zbudowany na bazie podwozia czołgu T-64. Również Amerykanie, od lat 80. użytkujący bojowe wozy piechoty M2 Bradley, szukając dla niego następcy zwracają się w stronę konstrukcji cięższych, jeszcze lepiej chroniących załogę i przewożony desant.

Zwrot w stronę cięższych pojazdów jest wynikiem racjonalnej kalkulacji. O ile w latach 60. i koncepcji atomowego pola walki życie żołnierza było "tanie", obecnie to właśnie ludzie są najcenniejszym elementem czołgu czy bojowego wozu piechoty.

Wyszkolenie załogi jest drogie i czasochłonne, a jej dostępność – w przeciwieństwie do pancernej skorupy, którą można wyprodukować w fabryce – jest w wielu krajach coraz bardziej ograniczana przez demografię. Zrozumiano to nie tylko na Zachodzie, w tym również w Polsce - nagarnia z Niżnego Tagiłu pokazujące prototyp nowego, ciężkiego pojazdu dowodzą, że rozumieją to także Rosjanie.

Łukasz Michalik, dziennikarz Wirtualnej Polski