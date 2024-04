Szarża M2 Bradley na północ od Awdijiwki. Rosjanie byli bez szans

Z kolei uzbrojenie Bradleya składa się z armaty automatycznej M242 Bushmaster o kalibrze 25 mm, zdolnej do wystrzeliwania 200 pocisków na minutę na odległość do 2 kilometrów, karabinu maszynowego kal. 7,62x51 mm NATO oraz przeciwpancernych pocisków kierowanych (ppk) BGM-71F (TOW 2B) .

Armata M242 Bushmaster przeznaczona jest do eliminowania piechoty, słabych fortyfikacji oraz lekko opancerzonych pojazdów, lecz nie jest efektywna przeciw czołgom. Ukraińskie załogi najczęściej używają amunicji M792 HEI-T, której pociski odłamkowo-zapalające mają charakterystykę rażenia zbliżoną do małego granatu o polu rażeniu przynajmniej pięciu metrów. Każdy pocisk o masie 184 g zawiera 30 g silnego materiału wybuchowego RDX, który wraz z materiałem zapalającym został zamknięty w stalowej obudowie z zapalnikiem uderzeniowym.

Priorytetowym środkiem przeciwpancernym są jednak ppk TOW 2 zdolne do atakowania celów na dystansie do 3750 metrów na prost lub w górny pancerz, w zależności od wersji. Mimo że jest to broń starszego typu, nadal może zniszczyć każdy rosyjski czołg, ale pocisk wymaga jednak kierowania aż do momentu trafienia i może być wystrzelony tylko podczas postoju. Jest to pewna istotna niedogodność, w porównaniu do nowoczesnych systemów typu "odpal i zapomnij".