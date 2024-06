Poważna strata Izraela. W Stefie Gazy stracili unikatowy pojazd

Ta liczba obejmuje ośmiu, którzy zginęli w ciężkim transporterze opancerzonym Namer w wyniku eksplozji. Jak podaje The Times of Israel zniszczenie Namera miało odbyć się w wyniku podłożenia granatu przeciwpancernego przez bojownika Hamasu, który podbiegł do Namera.

Co ciekawe masa Namera wynosi około 60 ton mimo braku wieży co oznacza, że brakujące tony zostały zagospodarowane na rzecz dodatkowego pancerza szczególnie po bokach. Z czasem także zaczęto na Namerach montować system samoobrony aktywnej Trophy umożliwiający zestrzeliwanie nadlatujących pocisków przeciwpancernych.

Z kolei do samoobrony wykorzystywane są zdalnie sterowane wieżyczki z wielkokalibrowym karabinem maszynowym Browning M2 lub granatnikiem maszynowym Mk 19. Warto też zaznaczyć, że podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych pojazdów opancerzonych załoga ma ograniczoną percepcję tego co się dzieje na zewnątrz (dostępne są tylko peryskopy i/lub kamery) co jest odwiecznym problemem szczególnie w walce miejskiej.