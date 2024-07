Tajemniczy pojazd Rosjan inspirowany Izraelem. Bazuje na podwoziu czołgu

Po nagraniu widać, że na kadłubie jakiegoś czołgu (najpewniej T-72 , ale może i T-80 ) Rosjanie zbudowali opancerzoną nadbudówkę dla sześciu lub może i nawet 10 żołnierzy. Można zakładać, że ma ona strukturę opancerzenia zbliżona do kadłuba bądź wieży przez co w teorii powinna bez problemów wytrzymać trafienia np. z broni mogącej przebić ekwiwalent kilkuset mm stali pancernej.

Co ciekawe nadbudówka kończy się z tyłu i ma najprawdopodobniej rampę, gdzie normalnie jest silnik więc jest to zmiana w porównaniu do BMO-T czy Ładogi. Ten najprawdopodobniej trafił do przodu na co może wskazywać mniej spłaszczony front pojazdu oraz obecność kół napędowych z przodu, ponieważ te znajdują się najbliżej silnika. W przypadku czołgów T-72 i innych koła napędowe znajdują się z tyłu.