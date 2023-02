Bojowy wóz piechoty Ajax. Brytyjski sprzęt jest niebezpieczny dla własnych załóg

Bojowy wóz piechoty Ajax to sprzęt, który ma w brytyjskiej armii zastąpić rodzinę pojazdów CVR(T) , tworzoną m.in. przez transporter opancerzony Spartan, lekki czołg Scorpion, niszczyciel czołgów Striker, wóz rozpoznawczy Scimitar, a także kilka innych pojazdów.

Ajax bazuje na austriacko-hiszpańskim transporterze ASCOD , jednak choć Wielka Brytania planuje kupić prawie 600 takich pojazdów, program jego rozwoju, prób i wdrażania do służby napotyka na wiele problemów.

Jednym z nich okazuje się fakt szkodliwości Ajaxa dla własnych załóg. Po przekroczeniu 30 km/h pojazd wpada w wibracje, kończące się kontuzjami żołnierzy, a – jak podaje Zespół Badań i Analiz Militarnych – ich obsługa musi przyjmować zastrzyki ze sterydowych leków przeciwzapalnych. W związku z ochroną zdrowia żołnierzy wydano zalecenie, by nie przebywali oni w Ajaxach więcej niż 90 minut na dobę.

Do tego hałas jest tak duży, że jazda jest możliwa tylko w ochronnikach słuchu, armata jest niecelna podczas strzelania w ruchu , a obrót pojazdu w miejscu jest wykonalny tylko wówczas, gdy stoi on na idealnie równym terenie.

Do tego, według wydanych zaleceń, transporter nie powinien poruszać się nad przeszkodami wyższymi niż 20 cm. W praktyce sprawia to, że – dopóki wykryte wady nie zostaną poprawione – Ajax jest z punktu widzenia wojska całkowicie bezużyteczny.

Odkryte problemy sprawiły, że sam brytyjski resort obrony nazywa program Ajax skandalicznym, a na dodatek wskazuje go jako przykład marnowania publicznych funduszy .

Do tego Brytyjczycy w związku z wykrytymi problemami wstrzymali zapłatę dla producenta sprzętu, koncernu General Dynamics UK (brytyjski oddział amerykańskiej korporacji), który domaga się zapłaty 1,4 mld funtów za zrealizowaną część zamówienia.

Problem z brytyjskimi Ajaxami jest tym większy, że część sprzętu, który miały zastąpić, trafiła już do Ukrainy. Co więcej, koszty programu wymusiły zaprzestanie modernizacji brytyjskich wozów bojowych Warrior, co w rezultacie spowodowało konieczność pilnego zamówienia ich następców – czyli niemieckich, kołowych transporterów Boxer.