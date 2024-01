Brytyjski Mad Max w Ukrainie. Ma 90 proc. skuteczność w zwalczaniu celów

Brytyjski MON pochwalił się dostawami kolejnej partii około 200 pocisków ASRAAM do Ukrainy i przy okazji zaznaczył, że improwizowany system obrony powietrznej powstały w parę miesięcy osiąga 90 proc. skuteczność w zwalczaniu rosyjskich celów.

Tak jak sądziliśmy przy pierwszych zdjęciach systemu mamy tutaj osadzenie na podwoziu ciężarówki Supacat HMT wyrzutni, której kluczowym elementem są pylony zapożyczone Eurofightera umożliwiające wykorzystanie pocisków ASRAAM. Najpewniej też zastosowano pasywny system IRST PIRATE (Passive Infra-Red Airborne Track Equipment) służący do wykrywania i namierzania celów, ale możliwe jest też zastosowanie radaru.

Pozwoliło to stworzenie systemu o zasięgu możliwe, że nawet do około 20 km, ponieważ pociski ASRAAM odpalone na wysokim pułapie, gdzie powietrze jest rzadsze, mają mieć zasięg nawet dochodzący do 50 km. Przez długi czas opracowany w latach 90. XX wieku ASRAAM był dość nietypową konstrukcją, ponieważ właśnie oferował zasięg mieszczący się pomiędzy pociskami krótkiego zasięgu takimi jak AIM-9 Sidewinder, a średniego zasięgu pokroju AIM-120 AMRAAM.