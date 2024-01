Ukraińskie czołgi Leopard 2. Niemcy nie dają rady z ich remontami na Litwie

Pod koniec 2023 r. litewski MON poinformował, że przy współpracy z niemieckim przemysłem rozpoczął remonty ukraińskich czołgów Leopard 2. Warto zaznaczyć, że tam trafiają najnowsze czołgi Leopard 2A6 i Stridsvagn 122, a do Polski głównie starsze i dobrze znane przez polski przemysł wersje A4.

Teraz pojawiają się informacje o tym, że remonty na Litwie się przeciągają ze względu na braki w częściach zamiennych, co swoją drogą jest znanym problemem. Wystarczy nadmienić, że problemy z dostępem do części zamiennych spowodowały, że np. polski i turecki przemysł samodzielnie dorabiał na przestrzeni lat brakujące elementy bez czekania na dostawy od niemieckiego producenta.

Teraz widać, że to procentuje i remontowane w Polsce czołgi wracają na front, podczas gdy te przebywające na Litwie czekają na części zamienne. Są informacje o wysłaniu oficjalnej noty przez niemieckie władze do koncernów Rheinmetall i KMW tylko możliwe, że "wąskim gardłem" nie są producenci Leopardów tylko ich podwykonawcy produkujący takie elementy jak np. przekładnie, przeguby, łożyska czy elementy zawieszenia.

Niemcy tak samo jak większość zachodnich użytkowników czołgów Leopard 2 przez lata oszczędzali na ich eksploatacji i teraz baza producentów części zamiennych nie jest w stanie poradzić sobie z ogromnym skokiem zapotrzebowania na elementy eksploatacyjne.

Teraz w zasadzie najszybszą metodą przywrócenia tych maszyn do walki w krótkim terminie jest kanibalizacja sztuk będących w szwedzkich bądź niemieckich wojskach pancernych. Spowodowałoby to znaczne osłabienie możliwości obronnych do czasu naprawy maszyn wykorzystanych jako źródła części zamiennych.

Czołgi Leopard 2 - pancerna pięść europejskiej części NATO i Ukrainy

Do Ukrainy miało trafić 88 czołgów Leopard 2 różnych wersji, poczynając od najstarszej wersji A4 z XX wieku po wersje A6 z lat 2000 XXI wieku. Najliczniejszy wariant A4 zapewnia lepszy poziom ochrony niż większość rosyjskich maszyn i tylko najnowsze rosyjskie wozy T-72B3M, T-90M czy T-80BWM mogą być tutaj lepsze. Jednakże Ukraińcy starają się ten problem naprawić poprzez montaż kostek pancerza reaktywnego Kontakt-1.

Inaczej wygląda już sprawa z podarowanymi przez Szwecję czołgami Stridsvagn 122, które można określić mianem mocno ulepszonego wariantu Leopard 2A5. Mają one charakterystyczne kliny z przodu wieży, mocno wzmocniony strop wieży i pancerz boczny oraz dysponują systemem kierowania ogniem zbliżonym do tego z wersji A6.

Z kolei najnowszym czołgiem Leopard 2 w Ukrainie są wersje A6 produkowane na początku XXI wieku. Ta wersja przewyższa wszystko, czym obecnie dysponują Rosjanie. Ten wariant poza jeszcze ulepszeniem pancerza w stosunku do wersji A5 otrzymał nową dłuższą armatę charakteryzującą się lepszą celnością i rozpędzającą do wyższej prędkości pociski APFSDS-T DM53A1, co przekłada się na ich wyższą przebijalność pancerza.

Ponadto ten model umożliwia pracę załogi w trybie hunter-killer znacząco skracającym czas od wykrycia do eliminacji celu. W tym trybie dowódca czołgu korzystając z własnego celownika panoramicznego, może sam nakierować armatę na wykryty cel, zostawiając działonowemu tylko finalne korekty do wprowadzenia. Jest to szybsza metoda niż wydawanie przez dowódcę poleceń dla działonowego, który na ich podstawie strzela do celu.

