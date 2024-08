Niemiecki sprzęt walczy pod Kurskiem. Pierwsza taka sytuacja od 80 lat

Podczas gdy Amerykanie skupili się na zamkniętych, lecz słabo uzbrojonych transporterach M113 to Niemcy zdecydowali się na inną koncepcję zbliżoną do rosyjskiej. Obejmowała ona stworzenie pojazdu, który poza transportem piechoty na pole walki byłby też w stanie ją wspierać silnym uzbrojeniem głównym i w razie potrzeby walczyć z czołgami.

Załoga znajduje się w kadłubie, a broń jest na zewnątrz, co jednak powoduje pewne problemy. Jeśli dojdzie np. do zacięć wymagających interwencji człowieka, to załogant nie może jej usunąć z wewnątrz, tylko musi wyjść na zewnątrz, aby usunąć problem poprzez włazy inspekcyjne.

Główna armata umożliwia zwalczanie celów na dystansie do 2,5 km, a ppk Milan umożliwiają zwalczanie czołgów na dystansie do 2 km. To wszystko sprawiło, że były to bardzo drogie pojazdy, które jednak przez dekady służby były ciągle modernizowane. Wersje 1A3, które trafiły do Ukrainy, są efektem modernizacji z lat 90. XX wieku obejmującej wzmocnienie pancerza czy zastosowanie celownika termowizyjnego dla działonowego.