Leopard 2A7V dla Bundeswehry. Producent dostarczył ostatnie czołgi

Niemiecki koncern KMW dostarczył Bundeswehrze ostatnie ze 104 zamówionych czołgów Leopard 2A7V. Choć formalnie są to zmodernizowane Leopardy 2A4, to zakres modernizacji sprawia, że można je uznać za nowe czołgi. Zdaniem producenta to najpotężniejsze Leopardy 2 na świecie. Jakie są ich możliwości?